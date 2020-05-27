В 36 населенных пунктах Ленобласти за сутки выявили коронавирус

В Ленобласти подтверждено 2 609 случаев коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленобласти подтверждено 2 609 случаев коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленинградской области за сутки подтвердили 56 случаев коронавируса. Зараженных выявили в 36 населенных пунктах.

Общее число зараженных к 27 мая достигло 2 тыс. 609. Выздоровели за весь период 1 тыс. 186 человек, скончались 11. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти со ссылкой на оперативный штаб.

Новые случаи заражения зарегистрировали в Волосовском, Сланцевском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском и Тосненском районах.

Коронавирус выявлен в Бегунцах, Реполке, Буяницах, Мурино, Сертолово, Выборге, Каменногорске, Вырице, Коммунаре, Новом Свете, Стрицах, Кингисеппе, Большом Райково, Киришах, Кировске, Куттузи, Копорье и других населенных пунктах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области с 27 мая разрешили работу рынков и ярмарок.