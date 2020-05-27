В Ленобласти разрешили работу рынков и ярмарок

В первой и второй зонах Ленинградской области разрешили работу рынков и ярмарок. Соответствующее постановление 27 мая подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Рынки могут работать без ограничения ассортимента. Разрешена продажа как продуктов, так и непродовольственных товаров.

«Ярмарки в первой и второй зонах могут работать исключительно в части торговли продуктов питания», — уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

В третьей зоне деятельность рынков и ярмарок разрешена, как и прежде. Список реализуемых товаров не ограничен.

В каждой из зон деятельность ярмарок и рынков должна осуществляться с обязательным ношением масок. Контролировать исполнение постановления поручено главе комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрию Ялову.

В Первую или «красную» зону входят ­Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы.

Во вторую или «желтую» зону – Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский, Киришский районы и Сосновый Бор.

В третью или «зеленую» — Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский районы.

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