В Ленобласти еще 56 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 56 человек заразились коронавирусом
В Ленобласти подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

За сутки в Ленинградской области подтверждено 56 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе заразились 2 тыс. 609 человек.

Выздоровели за весь период 1 тыс. 186 пациентов (+ 71 за сутки), скончались 11 человек (+ 0). Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в среду, 27 мая.

Вспышка коронавирусной инфекции была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено около 5,6 млн случаев заболевания. Лидируют по числу зараженных США, Бразилия, Россия, Великобритания, Испания и Италия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки подтвердили 161 смерть от коронавируса нового типа. Летальные случаи зарегистрированы в Москве, Дагестане, Московской области, Петербурге, Нижегородской области и других регионах.

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