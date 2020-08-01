Женский «Зенит» впервые в своей истории выйдет на матч

Футбольный женский «Зенит» из Петербурга проведет первый матч в своей истории. Играть будут на выезде.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, женский состав «Зенита» выйдет на поле уже сегодня, 1 августа. Играть будут в гостях против ЦСКА. Соперницы футболисток – чемпионки сезона 2019. Матч пройдет в рамках первого тура Суперлиги и состоится в Москве на «ВЭБ Арене».

Игра стартует в 17:00.

Уже известно, что «Зенит» сыграет в белой форме, хозяева – в красно-синей.

Мужской «Зенит», между тем, продолжает увязать в слухах о том, что команду может покинуть главный тренер Сергей Семак. Причиной может стать конфликт спортивного специалиста с руководством клуба. Он якобы не доволен трансферными решениями, в том числе и тем, что не был куплен опытный форвард. Утверждалось, что на замену Семаку даже рассматриваются кандидатуры.