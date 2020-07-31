Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством

Тренеру не понравились решения, связанные с покупкой футболистов.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем пишет издание Sport24. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может покинуть свой пост в связи с конфликтом с руководством клуба. Он якобы не доволен тем, каких игроков присоединяться к «сине-бело-голубым». Тренер убежден, что таким составом нельзя выиграть предстоящую Лигу чемпионов. Также Семак не понимает, почему не были приобретены опытные форвады, несмотря на договоренности.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев якобы уже попросил составить список потенциальных кандидатов, которые заменят Семака.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак ответил на предложение поделиться Кубком России с «Сочи». Тренер считает, что «Зенит» заслужил чемпионство и никому ничего не должен.