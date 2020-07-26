Семак ответил на предложение поделиться Кубком России с «Сочи»

Тренер считает, что «Зенит» заслужил чемпионство и никому ничего не должен.

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак прокомментировал предложение поделиться Кубком России с «Сочи» сегодня, 26 июля. Обо всем специалист рассказал в своем Instagram-аккаунте. В новом посте он поделился радостной новостью – «сине-бело-голубые» заполучили желанный трофей. В комментариях нашлись те, кто решили, будто его достоин также сочинский клуб. Один из комментаторов предложил отдать осколок разбившегося кубка другой команде, а еще один – руководителю департамента судейства РФС Виктору Кашшаи. Некоторые болельщики убеждены, что «Зениту» помогли выиграть судьи.

Семак ответил, что не согласен с таким мнением. Он убежден, что футболисты заслуженно получили награду и ничто извне не повлияло на такой исход событий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что футболисты «Зенита» ушли в отпуск. Возобновить тренировки игроки должны уже 31 июля. Им нужно будет готовиться к серьезным матчам.