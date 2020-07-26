Футболисты «Зенита» ушли в отпуск

Возобновить тренировки игроки должны уже 31 июля. Им нужно будет готовиться к серьезным матчам.

Об этом стало известно сегодня, 26 июля. Обо всем сообщается на официальном сайте петербургского ФК «Зенит». Все игроки основного состава в воскресенье ушли в отпуск, возобновление тренировок запланировано на 31 июля. Футболистам нужно набраться сил, чтобы готовиться к матчу за Суперкубок России. «Зенит» встретится с «Локомотивом» уже 7 августа, так что времени осталось не так уж много.

Напоминаем, что «сине-бело-голубые» стали чемпионами сезона 2019/20. На втором месте оказался московский клуб, тройку лидеров замкнул «Краснодар».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что капитан «Зенита» Иванович покидает клуб. Оздоев написал, что для него было честью играть с таким «великим футболистом». Игрок пожелал капитану и его семье удачи, а также отметил, что будет по нему скучать.