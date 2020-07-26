Капитан «Зенита» Иванович покидает клуб

Капитан &#171;Зенита&#187; Иванович покидает клуб
Иванович попрощался с "Зенитом". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

У футболиста истек контракт, его решили не продлевать.

Об этом стало известно сегодня, 26 июля. Об уходе сербского защитника «Зенита» Бранислава Ивановича рассказал в своем Twitter-аккаунте Магомед Оздоев. Он написал, что для него было честью играть с таким «великим футболистом». Игрок пожелал капитану и его семье удачи, а также отметил, что будет по нему скучать.

Напоминаем, что Иванович присоединился к «Зениту» в феврале 2017 года, а уже летом 2019 стал капитаном команды. Он дважды выигрывал чемпионат России и является обладателем кубка страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев рассказал, что Иванович вернется в «Зенит» совсем скоро. Футболист покинул Россию и уехал к себе на родину, в Сербию, из-за семейной трагедии.

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