Медведев рассказал, что Иванович вернется в «Зенит» совсем скоро

Медведев рассказал, что Иванович вернется в &#171;Зенит&#187; совсем скоро
Бранислав Иванович временно покинул Россию. Фото: fc-zenit.ru

Футболист может выйти на поле уже в текущем месяце.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда к команде сможет вновь присоединиться ее капитан – Бранислав Иванович. Футболист покинул Россию и уехал к себе на родину, в Сербию, из-за семейной трагедии. Ожидается, что Иванович вернется в Санкт-Петербург либо к матчу с «Оренбургом», либо со «Спартаком», так что болельщики скоро его увидят.

Напоминаем, что в среду «Зенит» получил кубок за лидерство в РПЛ. Футболистам вручал золотые медали губернатор города Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Сестрорецкий курорт» возвращает облик времен Серебряного века.

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