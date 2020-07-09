Медведев рассказал, что Иванович вернется в «Зенит» совсем скоро

Футболист может выйти на поле уже в текущем месяце.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда к команде сможет вновь присоединиться ее капитан – Бранислав Иванович. Футболист покинул Россию и уехал к себе на родину, в Сербию, из-за семейной трагедии. Ожидается, что Иванович вернется в Санкт-Петербург либо к матчу с «Оренбургом», либо со «Спартаком», так что болельщики скоро его увидят.

Напоминаем, что в среду «Зенит» получил кубок за лидерство в РПЛ. Футболистам вручал золотые медали губернатор города Александр Беглов.

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