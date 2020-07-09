Орлов ответил на критику Уткина в адрес «Зенита»

Он отметил, что петербургский клуб не тратит бюджетные деньги.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем рассказал спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге». Он признает, что взгляды на футбол у них с коллегой Василием Уткиным разные. Орлов не понимает, как победа клуба зависела от количества потраченных денег, ведь не всегда становятся чемпионами команды с огромными бюджетами. Он подчеркнул, что «Зенит» не тратит бюджетные деньги, а также то, что мало собрать хороших футболистов, нужно суметь сплотить их.

«Такой же нет другой команды в России! По всем статьям лучшие, лучшие по игре. Что такое игра? Её главный показатель – это голы»,

— сказал Орлов.

Он напомнил, что за команда смогла забить 60 голов, при это пропустила только 15.

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