Орлов ответил на критику Уткина в адрес «Зенита»

Орлов ответил на критику Уткина в адрес &#171;Зенита&#187;
Геннадий Орлов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Он отметил, что петербургский клуб не тратит бюджетные деньги.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем рассказал спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге». Он признает, что взгляды на футбол у них с коллегой Василием Уткиным разные. Орлов не понимает, как победа клуба зависела от количества потраченных денег, ведь не всегда становятся чемпионами команды с огромными бюджетами. Он подчеркнул, что «Зенит» не тратит бюджетные деньги, а также то, что мало собрать хороших футболистов, нужно суметь сплотить их.

«Такой же нет другой команды в России! По всем статьям лучшие, лучшие по игре. Что такое игра? Её главный показатель – это голы»,

— сказал Орлов.

Он напомнил, что за команда смогла забить 60 голов, при это пропустила только 15.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Сестрорецкий курорт» возвращает облик времен Серебряного века.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
василий уткин геннадий орлов зенит


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали участников пикетов в поддержку курьеров
В Петербурге выросла смертность более чем на 50%
Губернатору Фургалу предъявили обвинение в организации убийств
В Петербурге перестанут курсировать ночные автобуса
Медведев рассказал, что Иванович вернется в «Зенит» совсем скоро
Летом выйдет реалити-шоу по игре The Sims
У «Звездной» сразу несколько аварий: пробке быть
В ВОЗ рассказали, как России избежать второй волны коронавируса