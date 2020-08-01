Яхтсменов просят на выход: яхт-клуб на Петровской косе будет закрыт

В Петербурге яхт-клуб на Петровской косе закрывается. Владельцы яхт уже получили уведомление о выселении.

Обращение, подписанное командором Валентином Наумовым, яхтсмены получили в пятницу, 31 июля, передает «Комсомольская правда – Петербург». При этом отмечается, что причина выселения остается неизвестной.

Владельцев просят поднять яхты и разоружить их. Понтоны будут убраны.

Отмечается, что яхты могут эвакуировать до регаты в Яхт-клуб Санкт-Петербурга.

Еще в прошлом году между детской спортивной школой и яхт-клубом разразился конфликт. Школу не устраивало слишком близкое соседство.

Что появится на территории яхт-клуба, пока неясно. В разные годы там хотели, в том числе построить элитную недвижимость.

Зимой же этого года петербургские депутаты в третьем чтении одобрили поправки в перечень зеленых насаждений общего пользования. Туда внести территорию Петровской косы.