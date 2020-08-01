Названа основная версия гибели семьи на турбазе в Алтайском крае

Следователи назвали основную версию гибели целой семьи на туристической базе в Алтайском крае. Их дела нашли в номере гостиницы.

О версии рассказали в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю. 51-летний мужчина, его 43-летняя супруга и их дети 16 и 11 лет приехали в село Ая из Барнаула 26 июля. Днем 31 июля их тела нашли в гостиничном номере.

Следователи установили, что они скончались в ночь на 27 июля. При этом признаков насильственной смерти на их телах не обнаружили.

Правоохранители основной версией гибели туристов считают отравление. Специалисты взяли пробы воды и воздуха. Кроме того, проведут ряд экспертиз: медицинскую, химическую, генетическую и криминалистическую. Следователи надеются, что их результаты помогут установить точную причину смерти.

По факту возбуждено уголовное дело.