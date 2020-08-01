Август начался с отмены 33 рейсов в Пулково

В субботу, 1 августа, в Санкт-Петербурге отменили более 30 рейсов. При этом в табло отображаются информация, в том числе и о заграничных рейсах.

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, в субботу, 1 августа, воздушную гавань не покинут 33 рейса.

Пассажиры не смогут улететь в Москву, Сочи. Барнаул. В онлайн-табло появились данные об отмененных заграничных рейсов – в Анталью, Ригу, Шанхай, Ларнаку, Тегеран, Душанбе, Париж и другие города.

Изменения в расписание вносят авиакомпании «Северный ветер», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Азур эйр» и другие.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в России прорабатывают возможность открытия авиасообщения со всеми странами в этом месяце. Произойти это может 11 августа. Впрочем, отмечалось, что окончательное решение пока не принято.