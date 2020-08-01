Россия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа

В России обсуждают открытие полного авиасообщения в августе, но окончательное решение пока не принято.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в авиаотрасли. Предполагается, что открыть авиасообщение смогут с 11 августа.
Уточняется, что инициатива уже обсуждалась с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой.
Пока авиасообщение было возобновлено с Турцией, Танзанией, Великобританией и Абхазией.
В оперативном штабе заявляли, что пока прорабатывают расширение списка стран, полеты в которые могут возобновить в ближайшее время.
Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Белоруссия пока отложила возобновление авиасообщения с Россией. Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» заявил, что запустит рейсы не раньше середины августа. При этом отмечалось, что приостановку полетов решили продлить из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в российских регионах.