Россия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа

Россия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа
Прорабатывается вопрос возобновления авиасообщения с другими странами. Фото: pixabay

В России обсуждают открытие полного авиасообщения в августе, но окончательное решение пока не принято.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в авиаотрасли. Предполагается, что открыть авиасообщение смогут с 11 августа.

Уточняется, что инициатива уже обсуждалась с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой.

Пока авиасообщение было возобновлено с Турцией, Танзанией, Великобританией и Абхазией.

В оперативном штабе заявляли, что пока прорабатывают расширение списка стран, полеты в которые могут возобновить в ближайшее время.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Белоруссия пока отложила возобновление авиасообщения с Россией. Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» заявил, что запустит рейсы не раньше середины августа. При этом отмечалось, что приостановку полетов решили продлить из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в российских регионах.

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