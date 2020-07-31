Белоруссия отложила возобновление авиасообщения с Россией

Белоруссия отложила возобновление авиасообщения с Россией
Авиасообщение с Белоруссией возобновится не раньше середины августа. Фото: unsplash

Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» запустит рейсы до России не раньше середины августа.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, приостановку авиасообщения с Россией решили продлить из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в российских регионах.

Так, регулярные рейсы в Москву, Петербург и Калининград отложили до 14 августа включительно. А самолеты в Воронеж, Казань и Нижний Новгород запустят и вовсе не раньше середины осени — рейсы отложены до 24 октября.

Перелеты в Краснодар и Сочи не возобновятся до 15 августа. До этого времени белорусская авиакомпания также не будет летать в Казахстан, а по 31 августа — в Грузию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» сократил число рейсов в Великобританию из-за низкого спроса. Ранее в Англию летало пять рейсов, а теперь — один-два.

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