«Аэрофлот» сократил число рейсов в Великобританию из-за низкого спроса

&#171;Аэрофлот&#187; сократил число рейсов в Великобританию из-за низкого спроса
Теперь самолеты летают в Лондон один-два раза в неделю. Фото: pixabay

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» сократил число регулярных рейсов в Лондон. Ранее в Англию летало пять рейсов, а теперь — пять.

Как сообщается на сайте авиакомпании, «Аэрофлот сократил число регулярных рейсов из Москвы в британскую столицу по сравнению с периодом до коронавирусной пандемии. Ранее самолеты авиакомпании летали в Лондон пять раз в неделю, а сейчас количество рейсов сократилось до одного-двух.

По данным РБК, причина сокращения числа рейсов связана с низким спросом на этот авиамаршрут. Это, в свою очередь, произошло из-за отсутствия «нормального транзита» в Британию, а также с обязательным карантином для иностранцев в Лондоне. Двухнедельный карантин в столице Великобритании распространяется на всех приезжих, помимо тех, кто прибыл из стран Содружества.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия с 1 августа открывает международное авиасообщение в Великобританией.

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