Петербурженка приковала себя наручниками к ограждению на Малой Садовой

Петербурженка приковала себя наручниками к ограждению на Малой Садовой
Петербург поддержал хабаровчан. Фото: pixabay.com

Девушка таким образом выразила поддержку жителям Хабаровска, которые требуют справедливого суда над экс-губернатором Сергеем Фургалом.

Участница митинга, который проходил в центре Санкт-Петербурга 1 августа, приковала себя к ограждению на Малой Садовой. На это обратили внимание журналисты Piter.TV. Девушка заявила, что не согласна с решением по поправкам в Конституцию, а также хочет, чтобы власти обратили внимание на протесты в Хабаровске. Задерживать активистку не стали, сотрудники правоохранительных органов наблюдали за порядком.

Всего на Малой Садовой митинговали несколько десятков человек, которые скандировали различные лозунги и собирали подписи против голосования, состоявшегося в начале июля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что очередная акция в Хабаровске собрала 3,5 тысячи человек.

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