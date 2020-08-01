Очередная акция в Хабаровске собрала 3,5 тысячи человек

В субботу, 1 августа, на несанкционированный митинг в Хабаровске вышли около 3,5 тысяч человек. Акции проходят в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала.

Об этом сообщает мэрия Хабаровска. Уточняется, что тысячи людей пришли на площадь у краевого правительства.

«Как и прежде, акция проходит мирно с призывами освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание», — заявили в мэрии.

Там же добавили, что призывы звучат от инициативных группа, а большинство «отдыхает и разговаривает о жизни».

Как писала ранее Gazeta.SPb, в Кремле считают, что ситуация в Хабаровском крае стабилизируется в ближайшее время. Так митинги прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в отставку в связи с утратой доверия. Сам он был арестован по подозрению в организации убийства и покушения на убийство нескольких предпринимателей.