В Кремле прокомментировали митинги в Хабаровском крае

Песков убежден, что ситуацию стабилизируется в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал митинги в Хабаровском крае. Он убежден, что скоро все «успокоится», ведь назначили временного главу региона, который должен навести порядок.

Напоминаем, что предыдущего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в отставку из-за утраты доверия. Его арестовали из-за подозрений в организации убийства нескольких предпринимателей. Жители региона тем временем не согласны с обвинениями и требуют вернуть экс-губернатора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врио губернатора Хабаровского края уволил трех чиновников команды Фургала.