ГУП «ТЭК» проведет испытания в Невском районе

ГУП «ТЭК» проведет испытания в Невском районе
"Теплосеть" проводит испытания. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» продолжают проводить испытания в разных районах Петербурга.

В понедельник, 3 августа, проверят на прочность и плотность оборудование теплосетей в Невском районе, установленного в пределах территории, которая ограничена улицей Бехтерева, железнодорожными путями и улицей Седова.

Во время испытаний в трубопроводах увеличивают давление, которое на 1/4 превышает стандартный показатель. Подобные действия позволяют понять, на каких участках повреждено оборудование, а какие трубы следует заменить. Профилактические работы призваны подготовиться к будущему отопительному сезону.

Всего сотрудники ГУП «ТЭК СПб» проведут 263 испытания теплосетей в 16 районах Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Из-за испытаний, сотрудники предприятия призывают петербуржцев быть внимательными. В случае разлива воды, стоит сразу же сообщать об этом в аварийные службы. Помимо этого, нельзя проезжать на транспорте по аварийным участкам и пытаться пройти непосредственно по ним.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» проведет испытания в четырех районах Петербурга.

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