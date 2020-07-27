«Теплосеть» проведет испытания в четырех районах Петербурга

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытает на плотность и прочность тепловые сети в Адмиралтейском, Центральном, Фрунзенском и Московском районах Петербурга. Работы запланированы на 28 июля.

«Температура воды в тепловых сетях не превышает 40 °C», — уточнили в пресс-службе «Теплосети».

Испытания проводят для того, чтобы подготовить тепловые сети к отопительному сезону. Проверки помогают выявить ненадежные участки и неблагоприятные зоны. По их итогам составляется программа капитального ремонта.

В зону испытаний в Адмиралтейском и Фрунзенском районе вошли 35 улиц, набережных, проспектов и площадей. Среди них Большая Марская, Бронницкая, Гражданская, Горохова, Садовая улицы, набережные канала Грибоедова, Майки и Фонтанки, Столярный переулок, Исаакиевская площадь и другие.

Во Фрунзенском и Московском районах испытают тепловые сети, которые проходят по улицам Рыбнинской, Боровой, Воронежской, Курской, Прилукской, Расстанной, набережной Обводного канала и Московскому проспекту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты «Теплосети» провели испытания тепловых сетей во Фрунзенском и Невском районах.