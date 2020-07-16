Во Фрунзенском и Невском районах пройдут испытания теплосетей

Тепловые сети во Фрунзенском и Невском районах 16 июля проверят на плотность и прочность. Испытания проведет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Испытания проводят для того, чтобы подготовить тепловые сети к отопительному сезону. Проверки позволяют выявить ненадежные участки и спланировать программу капитального ремонта.

«Температура воды в тепловых сетях не превышает 40 °C», — уточнили в пресс-службе «Теплосети».

В зону работ во Фрунзенском районе Петербурга входят теплосети, проходящие по улицам Будапештской, Бухарестской, Карпатской, Малой Балканской, Малой Бухарестской, Малой Карпатской, Олеко Дундича, Пловдивской, Пражской, Софийской, Турку и Ярослава Гашека, а также по аллее Малой Каштановой и проспектам Славы и Дунайскому.

В Невском районе испытают тепловые сети, проходящие по улицам Дмитрия Устинова, Караваевской, Прибрежной, Прогонной, Софийской, Тепловозной, проспектам Обуховской Обороны, Рыбацкому, Шлиссельбургскому, переулкам Скачкова и Слепушкина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 15 июля на прочность проверили теплосети в Адмиралтейском, Кировском и Фрунзенском районах.