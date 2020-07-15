В среду «Теплосеть» проведет испытания труб в трех районах Петербурга

Специалисты АО «Теплосеть» испытают на прочность и плотность трубы в среду, 15 июля. Работы будут проводиться в трех районах Петербурга.

Речь идет об Адмиралтейском, Кировском и Фрунзенском районах города. Температура воды в трубах не превысит 40 градусов во время испытаний.

В Адмиралтейском районе испытания затронут улицы Бумажная, Лифляндская и Перекопская, набережные Бумажного и Обводного каналов, Старо-Петергофский проспект.

В Кировском районе проверят трубы, расположенные на улицах Баррикадная, Возрождения, Гладкова, Зенитчиков, Зои Космодемьянской.

Что касается Фрунзенского района, то там будут испытывать теплосети, пролегающие по улицам Белградская, Белы Куна, Будапештская, Малая Балканская, Пражская, Софийская, Турку, и в Альпийском переулке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе начались испытания теплосетей.