В Кировском районе начались испытания теплосетей

Петербуржцев просят избегать мест парения.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Обо всем сообщает АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В Кировском районе города в этот вторник начались испытания теплосетей. Речь идет о следующих улицах: Зайцева, Зины Портновой, Краснопутиловская, Кронштадтская, Маринеско, Новостроек, Подводника Кузьмина, проспект Ветеранов, Маршала Жукова, Трамвайный, Стачек, Дорога на Турухтанные острова.

Температура воды не будет превышать 40 градусов. Так как возможны прорывы труб, горожан просят не приближаться к местам парения во избежание травмирования. При обнаружении коммунальных авария нужно сразу звонить в мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Центральном районе асфальт провалился из-за прорыва трубы.