В Центральном районе асфальт провалился из-за прорыва трубы

Происшествие произошло в ночь на среду, 8 июля, на Садовой улице. Именно здесь произошел прорыв трубы с горячей водой, который привел не только к туману, но и к негативным последствиям для дорожного покрытия.

Информация о прорыве была получена экстренными службами около 2 часов ночи. К месту происшествия прибыли специалисты, которые смогли остановить вытекание кипятка. Об этом сообщает 78.ru.

В настоящее время ведутся профилактические работы, которые позволят установить изъяны в работе водопровода на данном проблемном участке. Горячую воду жители близлежащих домов получают по резервной схеме. Об этом сообщил пресс-секретарь АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Павел Киселев.

В результате воздействия высоких температур, на месте аварии провалился асфальт размером 1,5 на 3 квадратных метра. По предварительной информации, в результате прорыва трубы никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» 8 июля проведет испытания в двух районах Петербурга.