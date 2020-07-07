«Теплосеть» 8 июля проведет испытания в двух районах Петербурга

В среду, 8 июля, «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет гидравлические испытания теплосетей в Калининском и Выборгском районах Северной столицы. Температура воды в тепловых сетях составляет не более 40 градусов.
В пресс-службе предприятия уведомляют, что в зону работ в Калининском районе входят теплосети Арсенальной, Минеральной, Комиссара Смирнова, Бобруйской, Ватутина улиц, Лесного и Кондратьевского проспектов, Арсенальной набережной и площади Ленина.
В Выборгском районе испытания затронут улицу Комиссара Смирнова и Выборгскую, а также Лесной и Большой Сампсониевский проспекты. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах просьба сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112) и не приближаться к месту вытекания воды.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вчера в пяти районах Петербурга прошли испытания теплосетей.