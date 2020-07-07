«Теплосеть» 8 июля проведет испытания в двух районах Петербурга

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и 1800 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн горожан. Фото: Baltphoto

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и 1800 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн горожан. Фото: Baltphoto

В среду, 8 июля, «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет гидравлические испытания теплосетей в Калининском и Выборгском районах Северной столицы. Температура воды в тепловых сетях составляет не более 40 градусов.

В пресс-службе предприятия уведомляют, что в зону работ в Калининском районе входят теплосети Арсенальной, Минеральной, Комиссара Смирнова, Бобруйской, Ватутина улиц, Лесного и Кондратьевского проспектов, Арсенальной набережной и площади Ленина.

В Выборгском районе испытания затронут улицу Комиссара Смирнова и Выборгскую, а также Лесной и Большой Сампсониевский проспекты. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах просьба сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112) и не приближаться к месту вытекания воды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вчера в пяти районах Петербурга прошли испытания теплосетей.