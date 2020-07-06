В пяти районах Петербурга пройдут испытания теплосетей

В общей сложности, в текущем межотопительном сезоне ТЭК проведет 263 гидравлических испытания в 16 районах Петербурга и трех районах Ленобласти. Проверкам подвергнут порядка 4,7 тысячи сетей. Фото: pixabay.com

В общей сложности, в текущем межотопительном сезоне ТЭК проведет 263 гидравлических испытания в 16 районах Петербурга и трех районах Ленобласти. Проверкам подвергнут порядка 4,7 тысячи сетей. Фото: pixabay.com

В понедельник, 6 июля, в пяти районах Северной столицы пройдут плановые испытания теплосетей, о чем уведомляют в ГУП «ТЭК СПб».

В частности, испытания теплосетей затронут Выборгский, Кировский, Московский, Невский и Пушкинский районы. Так, в Выборгском районе специалисты ГУП «ТЭК СПб» проведут испытания в домах №72, корпус 3, №75 и №85, корпус 2, на Большом Сампсониевском проспекте.

В Кировском районе гидравлические испытания затронут котельную на улице Метростроевцев, в Московском испытывать будут котельную на Пулковском шоссе, в Невском — теплосети на Ольминского. В Пушкинском районе проверка затронет котельную на Саперной улицы и на Пулковском шоссе и Колпинской ферме в Шушарах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Коллонтай на полтора года раньше срока завершились работы по ремонту теплосетей.