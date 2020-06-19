На Коллонтай на 1,5 года раньше реконструировали теплосети

На Коллонтай на 1,5 года раньше реконструировали теплосети
ГУП "ТЭК" завершил реконструкцию теплосети в Невском районе. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Невском районе Петербурга с опережением сроков завершили реконструкцию теплосети. Специалисты ГУП «ТЭК СПб» завершили ремонт трубопроводов на улице Коллонтай.

Работы велись на участке от проспекта Солидарности до улицы Кржижановского. Всего заменено 1 тыс. 88 метров теплосетей, в том числе магистральных.

«Новые теплосети повысят качество и надежность теплоснабжения 52 зданий в Невском районе», — сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

Данный участок сети обеспечивает теплом 26 многоквартирных домов, четыре детских сада, две школы и четыре объекта здравоохранения, включая Александровскую больницу и Родильный дом №18.

Реконструкция началась в июле 2019 года. Завершить работы планировалось в декабре 2021, но сделать это удалось на 1,5 года раньше. Благоустройство на территории квартала восстановят до конца июня.

Работы на теплосети по контракту обошлись в 197 млн рублей. Итоговая стоимость будет известна после восстановления благоустройства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в трех районах Петербурга на прочность испытают теплосети.

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