Теплосети испытают на прочность в трех районах Петербурга

Специалисты петербургского «ТЭК» проверят прочность теплосетей в трех районах города, сообщили в пресс-службе предприятия.

Так, в Московском районе испытают трубы на территории, ограниченной Московским проспектом, Детским переулком и Малой Митрофаньевской улицей. Также проверят теплосети в квартале, ограниченном, улицей Смоленской, Московским проспектом, улицей Киевской и Заозерной улицей.

В Невском районе будут испытаны, в том числе, сети от Правобережной котельной.

В Пушкинском районе специалисты проведут испытания на внутриквартальной сети, расположенной между Госпитальной улицей, бульварами Октябрьский и Софийский, а также Московским проспектом. Проверки пройдут и по другим адресам.

Всего будет проведено 263 гидравлических испытания почти во всех районах Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ТЭК испытывает теплосети в Кронштадтском и Пушкинском районах.