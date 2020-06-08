ТЭК испытывает теплосети в Кронштадтском и Пушкинском районах

В понедельник, 8 июня, теплоэнергетики приступили к гидравлическим испытаниям в двух районах Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», сегодня под давлением проверят теплосети в Кронштадтском районе на территории, ограниченной КАД, Кронштадтским ш., западнее объекта Кронштадтское ш., д.17, литера Б, севернее Кронштадтское ш., д.13, литера Б, восточнее Кронштадтское ш., д. 9а, литера А, ул. Адмирала Грейга, южнее объекта Цитадельское ш., д.30, литера А, Цитадельское ш., западнее ул. Гидростроителей.

Также испытания проведут на территории, ограниченной Цитадельским ш., Цитадельской дорогой, вдоль Лютеранского кладбища, ул. Адмирала Грейга, Кронштадтское ш., ул. Восстания, ул. Мануильского, ул. Газовый Завод, Тулонская Аллея, ул. Ильмянинова, ул. Петровская, ул. Макаровская, вдоль Военного городка №32, ул. Советская, ул. Карла Маркса, ул. Мартынова.

В Пушкинском районе проверят распределительные и внутриквартальные тепловые сети от котельной п. Шушары, ул. Школьная, 56 в границах улиц Школьная, Пушкинская, Первомайская, а также внутриквартальные теплосети на территории, ограниченной ул. 1-я Советская, ул. Берёзовая, Медвежьим пер., ул. Конюшенная, Песчаным пер., ул. Госпитальная, ул. Правды, ул. Мичурина, пер. Мичурина.

Всего до начала отопительного сезона теплоэнергетики проведут 263 гидравлических испытания в 16 городских районах и трех районах Ленобласти.

ТЭК предупредил горожан о возможных прорывах во время испытаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что испытания теплосетей проведут в семи районах Петербурга.