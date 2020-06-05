Испытания теплосетей проведут в семи районах Петербурга

Испытания теплосетей проведут в семи районах Петербурга
Петербуржцев предупреждают о возможных прорывах из-за гидравлических испытаний. Фото: https://pixabay.com

На следующей неделе, с 8 по 11 июня, «ТЭК» проверит на прочность теплосети в семи петербургских районах.

Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», жителей Петербурга предупреждают, что гидравлические испытания могут привести к возможным прорывам труб.

В понедельник, 8 июня, специалисты испытают теплосети в Кронштадте, Шушарах и Павловске. Также 9 июня испытания пройдут в Выборгском районе, а 9 и 10 числа проверки проверки проведут в Калининском районе.

На 10 июня запланированы испытания в Колпинском районе, а 10 и 11 числа на прочность испытают трубы в Невском районе. 11 июня продолжат испытывать сети в Московском районе.

Всего до следующего отопительного сезона планируется провести 263 гидравлических испытания в 16 районах города и трех районах области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реконструкцию теплосетей в Петербурге проведут за 3 млрд рублей.

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