Испытания теплосетей проведут в семи районах Петербурга

На следующей неделе, с 8 по 11 июня, «ТЭК» проверит на прочность теплосети в семи петербургских районах.

Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», жителей Петербурга предупреждают, что гидравлические испытания могут привести к возможным прорывам труб.

В понедельник, 8 июня, специалисты испытают теплосети в Кронштадте, Шушарах и Павловске. Также 9 июня испытания пройдут в Выборгском районе, а 9 и 10 числа проверки проверки проведут в Калининском районе.

На 10 июня запланированы испытания в Колпинском районе, а 10 и 11 числа на прочность испытают трубы в Невском районе. 11 июня продолжат испытывать сети в Московском районе.

Всего до следующего отопительного сезона планируется провести 263 гидравлических испытания в 16 районах города и трех районах области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реконструкцию теплосетей в Петербурге проведут за 3 млрд рублей.