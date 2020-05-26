Реконструкцию теплосетей в Петербурге проведут за 3 млрд рублей

Петербургские власти выделили три миллиарда рублей на реконструкцию городских теплосетей в этом году.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в прошлом году специалисты обновили 236 километров трубопровода. На это Смольный впервые выделил дополнительные средства из бюджета города — 1,5 млрд рублей. В 2020 году на ремонт изношенных теплосетей решили выделить 3 млрд рублей.

Градоначальник отметил, что во вторник, 26 мая, в Северной столице завершился отопительный сезон, который стал рекордным по продолжительности за последние сорок лет — в этом году он длился 254 дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ТЭК СПб» не будет отключать горячую воду в больницах, принимающих пациентов с COVID-19. С 4 июня по 31 августа в Петербурге будут проходит плановые гидравлические испытания, в ходе которых временно отключат горячее водоснабжение (ГВС).