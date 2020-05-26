«ТЭК СПб» не будет отключать горячую воду в больницах, принимающих пациентов с COVID-19

В общей сложности, мобильные котельные будут греть воду для 13 больниц Петербурга. Фото: pixabay.com

В общей сложности, мобильные котельные будут греть воду для 13 больниц Петербурга. Фото: pixabay.com

С 4 июня по 31 августа в Петербурге будут проходит плановые гидравлические испытания, в ходе которых временно отключат горячее водоснабжение (ГВС). Однако это не коснется больниц, где лежат коронавирусные пациенты.

Об этом во вторник, 26 мая рассказали в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб». В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе, связанной с распространением коронавирусной инфекции, руководство предприятия решило не ограничивать подачу горячей воды в 13 медицинских учреждениях, которые задействованы в лечении больных COVID-19.

Их обеспечат ГВС при помощи мобильных котельных. Среди таких объектов — Боткинская инфекционная больница, Александровская больница и Городская больница Святого Георгия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что узнать о графике отключения горячей воды в каждом доме, который входит в зону ответственность «ТЭК СПб», можно в удобной поисковой форме на сайте предприятия.