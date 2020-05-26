«ТЭК СПб» составил поисковик по графику отключений горячей воды в Петербурге

В общей сложности за период отключений предприятие должно провести планово-профилактический ремонт 278 энергетических источников и 216 центральных тепловых пунктов. Фото: pixabay.com

В общей сложности за период отключений предприятие должно провести планово-профилактический ремонт 278 энергетических источников и 216 центральных тепловых пунктов. Фото: pixabay.com

Предприятие «ТЭК СПб» опубликовало летний график отключения горячей воды в Санкт-Петербурге. Узнать информацию можно с помощью удобного поисковика.

С 14 мая энергетики приступили к плановым гидравлическим испытаниям. По информации пресс-службы ГУП «ТЭК СПб», отключения горячей воды в городе начнутся 4 июня и продлятся до 31 августа. В предоставленном на сайте «ТЭК» графике можно проверить данные по отключению горячего водоснабжения отдельно по каждому дому, в реестре предприятия более 9 тысяч зданий.

Отметим также, что до 20 августа текущего года будут проводиться проверки работы теплосетей в 16 районах Петербурга, а также в Гатчинском, Тосненском и Всеволожском районах Ленинградской области.

Напоминаем, ранеe gazeta.spb.ru сообщала, что на территории Ленобласти в мае прошли плановые отключения электричества.