Жителей Ленобласти ждут плановые отключения электричества

Электричество на время отключат.Фото: Pixabay

Электричество на время отключат.Фото: Pixabay

В Ленобласти пройдут плановые отключения электричества. Об этом сообщает ЛОЭСК в социальной сети «ВКонтакте».

Работы на электросетях будут проводиться с 12 по 17 мая.

В этот период временно без электричества останутся следующие районы:

Лужский район: Луга, Толмачево; Гатчинский район: Гатчина, Тайцы; Кировский район: Отрадное, Шлиссельбург, Кировск; Всеволожский район: Павлово; Тосненский район: Тосно, Ульяновка, Гладкое, Красный Бор;

Кроме того, временно отключат электричество в Кингисеппе, Волосово, Сланцах, Сосновом Бору, Подпорожье, Волхове и Тихвине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники правоохранительных органов провели проверку, в ходе которой обнаружили, что ООО «Жилкомсервис №1 Красносельского районе» бесконтрольно потребляет электроэнергию в счет «общедомовых нужд» в жилом доме №12 по улице Совхозная. По предварительным данным, компания незаконно расходовала электроэнергию на сумму больше 185 тысяч рублей.