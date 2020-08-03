Бывший пользователь «Вконтакте» потребует удалить свою страницу в соцсети через суд

Виталий Царук подал исковое заявление к ООО «Вконтакте» из-за страницы, которой он не пользуется с 2016 года.

Сегодня, 3 августа, Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление к социальной сети.

Сама страница «Юрий Богданов» была создана еще в 2013 году. Позднее, в 2017 году, Царук был привлечен к ответственности за распространение в социальной сети запрещенных материалов экстремистского характера. Из-за этого истец был уверен, что страница подверглась блокировке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Однако, к мужчине по месту работы в 2020 году пришел сотрудник правоохранительных органов, который заявил, что ему следует отправиться в полицию для составлении административного протокола из-за запрещенного контента, представленного на странице «Богданова» в 2015 году.

При этом, Царук не располагает никакими данными, позволяющими зайти на данную страницу для ее удаления. Логин и пароль был забыт. Поддержка «Вконтакте» отказала в содействии по решению данного вопроса.

Таким образом, с помощью суда, Царук намерен добиться от администрации соцсети удаления профиля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву.