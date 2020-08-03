Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Сегодня, 3 августа, проходит заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Стало известно, что слушания начались с отмены апелляционного приговора Пресненского московского суда. Позднее, в ходе заседания, был вынесен новый приговор, в котором оказались внесены соответствующие изменения. Об этом сообщают РИА-новости.

Таким образом, футболисты были оправданы по статье о хулиганстве. Изменился приговор на более мягкий для Павла Мамаева, Александра Протасовицкого и Кирилла Кокорина — сроки в колонии заменили на исправительные работы. Приговор по отношению к Александру Кокорину остался без изменений.

Стоит отметить, что после вынесения нового решения у Мамаева появилась возможность получить реабилитацию после удаления из приговора статьи о хулиганстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заседание по пересмотру приговора Кокорина и Мамаева отложили на 3 августа.