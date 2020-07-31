Заседание по пересмотру приговора Кокорина и Мамаева отложили на 3 августа

Московский городской суд возобновит судебные слушания после перерыва.

Сегодня, 31 июля, прошло заседание, в ходе которого проходил пересмотр приговора по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Спортсмены обжаловали приговор и потребовали исключить из него статью «Хулиганство». Их защита настаивает, что подтверждений того, что они нарушили общественный порядок своим поведением не имеется. Представитель государственного обвинения в свою очередь сообщила, что отмена приговора должна нести под собой какое-то основание. В данном же разбирательстве его нет. В любом случае, дальнейшее обсуждение вопроса состоится уже только 3 августа. Отметим, что на нем присутствовать лично футболисты уже не планируют. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что осенью 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их приятель Александр Протасовицкий оказались замешаны в друг конфликтах в Москве. Мужчины, в рамках уголовного дела, понесли наказания в виде реальных тюремных сроков. Кокорина с братом приговорили к 1,5 годам заключения, а Мамаева и Протасовицкого к году и 5 месяцам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Кокорин подпишет контакт со «Спартаком.