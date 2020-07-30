Александр Кокорин подпишет контакт со «Спартаком»

Документы о переходе в московский клуб могут быть подписаны уже сегодня, 30 июля.

Известно, что принять предложение в пользу красно-белых, нападающий Александр Кокорин решил после личной встречи с генеральным директором «Спартака» Шамилем Гавизовым. Напомним, она состоялась около недели назад. Подробности соглашения не озвучены, но его срок будет рассчитан на 3 года. Об этом сообщает Metaratings.ru.

За 31-летнего футболиста боролись различный клубы. Включая «Зенит», с которым уже в ближайшие дни истекает действующий контракт и «Сочи», за который Кокорин выступает в настоящее время на правах аренды. Помимо этого, на игрока претендовал «Локомотив», предложив ему заманчивые 4 миллиона евро подъемных. Однако, после проведения обсуждения, клубный трансфертный комитет решил от данной затеи все-таки отказаться. Проявлял интерес к спортсмену и «Динамо».

Напомним, в составе «Сочи» в прошедшем сезоне РПЛ Кокорин провел 10 встреч, в которых забил семь мячей. В «Зените» же футболист играл с 2016 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кокорин получил предложение перейти в «Спартак».