Кокорин получил предложение перейти в «Спартак»

Кокорин получил предложение перейти в &#171;Спартак&#187;
Зимой 2019 года нападающий перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды. Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает по завершении текущего сезона. Фото: Baltphoto

Скандально известный форвард петербургского футбольного клуба Александр Кокорин, возможно, получил предложение от московского «Спартака» о трёхлетнем сотрудничестве.

У нападающего «Зенита»», которого арендовал клуб «Сочи», в скором времени истекает контракт, заключенный с сине-бело-голубыми. Спортсмен, между тем, представляет большой интерес для российских футбольных команд. По данным издания «Чемпионат», трехлетнее сотрудничество Кокорину предлагает столичный «Спартак».

Кроме того, на то, чтобы заполучить талантливого игрока, претендуют еще несколько клубов, среди которых «Сочи», «Локомотив» и непосредственно «Зенит». При этом петербургская команда предлагает в качестве подъемных лишь 2 млн евро, тогда как, к примеру, «Локомотив» готов выделить Кокорину 4 млн евро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у «Зенита» нет масштабных планов на летнее трансферное окно.

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