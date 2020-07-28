«Зенит» не собирается серьезно обновлять состав

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Фото: Baltphoto

Массовые закупки во время летнего трансферного окна не намечаются.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Обо всем пишет РИА Новости. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не планирует серьезно обновлять состав во время летнего трансферного окна. Все дело в обновленном лимите на легионеров, который будет действовать в новом сезоне. Медведев также убежден, что нельзя набирать много новых футболистов – из-за этого могут возникнуть сложности в будущем.

Напоминаем, что на данный момент известно о присоединении к «Зениту» защитника английского клуба «Ливерпуль» Деяна Ловрена. При этом сразу несколько игрок собираются покидать команду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Локомотив» предложил Кокорину контракт с 4 миллионами евро подъемных. Сейчас игрок находится на правах аренды в ФК «Сочи», где выступает вполне успешно.

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