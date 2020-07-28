Локомотив предложил Кокорину контракт с 4 миллионами евро подъемных

В то время, пока футболист Александр Кокорин определяется со своим будущим, многие клубы борются за него, предлагая все более выгодные соглашения.

Интерес к нападающему проявил и московский «Локомотив». Финансовая составляющая предложенного им контракта является вполне привлекательной. Если футболист выберет данную команду, то в качестве подписного бонуса он получит €4 000 000. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, 29-летний Александр Кокорин является игроком петербургского «Зенита», однако уже по окончанию текущего игрового сезона, действующее соглашение заканчивается. Сине-бело-голубые тоже намерены продолжить сотрудничество с нападающем, но в качестве предложения озвучивают более скромные суммы.

Сейчас игрок находится на правах аренды в ФК «Сочи», где выступает вполне успешно. В чемпионате России 2019/20 Кокорин забил 7 мячей в 10 встречах. Отмечается, что «Сочи» также хочет подписать футболиста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кокорин прокомментировал слухи о своем переходе в «Спартак».