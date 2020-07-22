Кокорин прокомментировал на слухи о своем переходе в «Спартак»

Кокорин прокомментировал на слухи о своем переходе в &#171;Спартак&#187;
Александр Кокорин пока играет за "Сочи". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

СМИ писали, что футболисту сделали выгодное предложение.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем пишет «Р-Спортк». Форвард «Сочи» Александр Кокорин отреагировал на слухи о своем возможном переходе в «Спартак». Он отметил, что пока ему нечего сказать. Таким образом, футболист не подтвердил и не опровергнул данные, опубликованные СМИ. Вполне возможно, что Кокорин находится в раздумьях – ему, судя по данным источников, поступило сразу несколько предложений.

Напоминаем, что контракт футболиста с «Зенитом» заканчивается по окончании сезона. На протяжении него он успел забить семь голов, приняв участие в 10 матчах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом». Футболист, как и прежде, будет получать несколько миллионов евро в год.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр кокорин слухи спартак


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом
При стрельбе в Чикаго ранения получили 15 человек
Кокорин прокомментировал на слухи о своем переходе в «Спартак»
Перечислены самые популярные песни 2020 года в России
Дом-2 ищет нового ведущего, который будет лучше Бузовой
Автомобили не могут проехать по Институтскому проспекту из-за упавшего дерева
В России медик заразился коронавирусом во второй раз
Названа зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом»