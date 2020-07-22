Кокорин прокомментировал на слухи о своем переходе в «Спартак»

СМИ писали, что футболисту сделали выгодное предложение.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Обо всем пишет «Р-Спортк». Форвард «Сочи» Александр Кокорин отреагировал на слухи о своем возможном переходе в «Спартак». Он отметил, что пока ему нечего сказать. Таким образом, футболист не подтвердил и не опровергнул данные, опубликованные СМИ. Вполне возможно, что Кокорин находится в раздумьях – ему, судя по данным источников, поступило сразу несколько предложений.

Напоминаем, что контракт футболиста с «Зенитом» заканчивается по окончании сезона. На протяжении него он успел забить семь голов, приняв участие в 10 матчах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом». Футболист, как и прежде, будет получать несколько миллионов евро в год.