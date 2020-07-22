Названа зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом»

Футболист, как и прежде, будет получать несколько миллионов евро в год.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Информацией делится «Спорт-Экспресс». Нападающий Артем Дзюба заключил новый контракт с «Зенитом» и согласился на зарплату в 3,6-3,7 миллиона евро в год с учетом возможных бонусов. Таким образом, ничего в жизни игрока не поменяется – сумма осталась прежней. Отмечается, что соглашение будет действовать в течение двух лет. О его подписании официально объявят после финала Кубка России, то есть в ближайшее время.

Напоминаем, что Дзюба забил 17 голов в рамках чемпионата России в нынешнем сезоне. «Зенит» был досрочно объявлен чемпионом страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба не согласился со слухами о подкупе судей в матче со «Спартаком».