Дзюба не согласился со слухами о подкупе судей в матче со «Спартаком»

Один из пользователей заявил, что больше не уважает спортсмена.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Один из подписчиков оставил неоднозначный комментарий под постом футболиста Артема Дзюбы. Ему показалось, что судьи на матче «Зенит» – «Спартак» были предвзятыми. Болельщик заявил, что раньше уважал игрока, но теперь считает его «пешкой в крупной игре жирных дядек». Он добавил, что Дзюба для него больше не спортсмен.

Футболист не смог пройти мимо и ответил коротко: «Не согласен». Дискуссии не вышло, каждый остался при своем мнении.

Напоминаем, что матч состоялся 19 июля и завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1. «Спартаку» отметили гол из-за оффсайда, а «Зениту» назначили пенальти. Эти решения вызвали споры.

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