Дзюба не согласился со слухами о подкупе судей в матче со «Спартаком»

Дзюба не согласился со слухами о подкупе судей в матче со &#171;Спартаком&#187;
Артем Дзюба ответил на комментарий. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Один из пользователей заявил, что больше не уважает спортсмена.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Один из подписчиков оставил неоднозначный комментарий под постом футболиста Артема Дзюбы. Ему показалось, что судьи на матче «Зенит» – «Спартак» были предвзятыми. Болельщик заявил, что раньше уважал игрока, но теперь считает его «пешкой в крупной игре жирных дядек». Он добавил, что Дзюба для него больше не спортсмен.

Футболист не смог пройти мимо и ответил коротко: «Не согласен». Дискуссии не вышло, каждый остался при своем мнении.

Напоминаем, что матч состоялся 19 июля и завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1. «Спартаку» отметили гол из-за оффсайда, а «Зениту» назначили пенальти. Эти решения вызвали споры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за Кокорина борются сразу несколько клубов РПЛ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
артем дзюба зенит спартак


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дзюба не согласился со слухами о подкупе судей в матче со «Спартаком»
В Испании после отмены ограничения число зараженных коронавиурсом выросло на 400%
Добронравов рассказал, почему ушел из Театра сатиры
Жена Семака ответила возмущающимся болельщикам
Российским пенсионерам предложили выплатить по 15 тыс. рублей
Медведь забыл про ограничения и отправился на прогулку по Финско-Российской ...
Очевидцы увидели кабанов, переплывающих Неву
В Петербурге не планируют открывать фудкорты и кинотеатры в ТЦ