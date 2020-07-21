За Кокорина борются сразу несколько клубов РПЛ

Футболист скажет, какое принял решение, только на следующей неделе.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Обо всем сообщает «Спорт-Экспресс», ссылаясь на собственные источники информации. Александр Кокорин сейчас играет за ФК «Сочи», но ожидается, что футболист вернутся в «Зенит». Тем временем, ему предлагают контракт два клуба РПЛ – «Динамо» и «Рубин» из Казани. Не уточняется, о какой сумме идет речь, но решение Кокорин примет уже на следующей недели. В ближайшее время ему предстоит встретиться с президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом.

Напоминаем, что ходят слухи, будто «Зенит» готов предложить игроку контракт на два года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин назвал условие «Зениту», при удовлетворении которого он подпишет новый контракт.