Кокорин назвал условие «Зениту», при удовлетворении которого он подпишет новый контракт

Петербургская футбольная команда «Зенит» готова предложить нападающему Александру Кокорину новое соглашение. Действующий контракт истекает уже в конце актуального игрового сезона 2019/20.

Стало известно, что игрок ФК «Сочи» (футболист в настоящее время играет в команде на правах аренды) заинтересован в продолжении сотрудничества с сине-бело-голубыми, но с определенным условием. Речь идет о подъемных, на которые рассчитывает футболист. Точная сумма неизвестна, однако она является весьма приличной. И получить денежную выплату Кокорин намерен сразу же после подписания нового контракта, и именно единовременным платежом. Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что контракт форварду предложил и «Сочи». Выступления за эту команду у футболиста весьма успешны. В 10 матчах РПЛ им были забиты 7 мячей и отданы 2 результативные передачи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» может предложить двухлетний контракт Кокорину.