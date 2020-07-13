«Зенит» может предложить двухлетний контракт Кокорину

«Зенит» может предложить двухлетний контракт Кокорину
Александр Кокорин. Фото: Baltphoto

Нападающий Александр Кокорин, выступающий сейчас за «Сочи» на правах аренды, может вернуться «Зенит».

Петербургский клуб готов предложить футболисту новый контракт сроком на два года, сообщает Metaratings. Соглашение Кокорина с ФК «Сочи» истекает 31 июля. При этом у игрока есть конкретное предложение от южан.

Ранее форвард говорил, что хотел бы продолжить карьеру в Европе, а основным претендентом на него считался «Марсель».

Напомним, футболист Александр Кокорин стал фигурантом уголовного дела. Его задержали начале октября 2018 года за драку в кафе центре Москвы. В общей сложности, он провел под стражей около 11 месяцев по этому делу. В зимнее трансфертное окно Александр Кокорин перешел из петербургского «Зенита» в аренду в ФК «Сочи».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.

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