«Зенит» может предложить двухлетний контракт Кокорину

Нападающий Александр Кокорин, выступающий сейчас за «Сочи» на правах аренды, может вернуться «Зенит».
Петербургский клуб готов предложить футболисту новый контракт сроком на два года, сообщает Metaratings. Соглашение Кокорина с ФК «Сочи» истекает 31 июля. При этом у игрока есть конкретное предложение от южан.
Ранее форвард говорил, что хотел бы продолжить карьеру в Европе, а основным претендентом на него считался «Марсель».
Напомним, футболист Александр Кокорин стал фигурантом уголовного дела. Его задержали начале октября 2018 года за драку в кафе центре Москвы. В общей сложности, он провел под стражей около 11 месяцев по этому делу. В зимнее трансфертное окно Александр Кокорин перешел из петербургского «Зенита» в аренду в ФК «Сочи».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.