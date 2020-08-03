Стало известно, каким болезням подвержены левши

Итальянские ученые выяснили, в чем уникальность и уязвимость части населения, чья основная рука является левой.

Отмечается, что левшей в на планете всего 12% от всех жителей. Из-за этой особенности им часто приписывали необычные способности, вплоть до дара к целительству. Но некоторые факты смогли научно подтвердить и ученые с помощью научных исследований.

Из негативных особенностей у левшей можно выделить склонность к испугу, мигреням, аллергии и аутоиммунным болезням. Об этом сообщает Nation News.

Однако, есть и положительные стороны. Слух у левшей является более острым, чем у правшей. Во время разговоров они лучше различают речь собеседника и изменения в его интонации. Этой способности нашлось логичное объяснение. Все дело в том, что восприятие звуков — прерогатива правого полушария. Именно оно отвечает за владение левой рукой. Помимо этого, левшам проще дается изучение наук. Небывалых успехов они могут достигать и в спортивных дисциплинах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые объяснили привычку баюкать детей левой рукой особенностями мозга.