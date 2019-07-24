Ученые объяснили привычку баюкать детей левой рукой особенностями мозга

Специалисты из Германии изучили корни привычки баюкать детей левой рукой, которая свойственна 72% людей.

В ходе исследования было проанализировано более 40 работ на эту тему, написанных ранее. Было принято считать, что выбор левой руки происходит автоматически в связи с тем, что правая рука остается свободной и может пригодиться в любой момент.

Ученые оспорили эту версию, так как она не берет во внимание особенности работы мозга человека, который, как известно, разделен на два полушария.

Исследователи считают, что мать берет ребенка в левую руку, чтобы он всегда находился в зрительной области, за которую отвечает правое полушарие. Так с малышом устанавливается более тесный эмоциональный контакт.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вид из окна помогает в избавлении от вредных привычек.